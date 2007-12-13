Ющенко считает, что Ехануров - свежая кровь

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что руководствовался профессиональными качествами претендентов при подборе кандидатур министров по своей квоте.

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом В.ЮЩЕНКО сказал в интервью “5 каналу”.

Отвечая на вопрос относительно кандидатур министров, которых Президент по своей квоте предлагает в новое правительство, В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что «они будут восприняты фракцией «Наша Украина - Народная самооборона». При этом глава государства подчеркнул, что в своем выборе, в первую очередь, руководствовался профессиональными качествами этих людей.

«Есть мотивы профессиональные, где нужно просто придать свежую кровь, свежие взгляды, свежую механику реализации реформ», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил парламенту назначить министром обороны Юрия ЕХАНУРОВА, министром иностранных дел – Владимира ОГРЫЗКО.