Тимошенко поступила как неопытный боксер?

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает прямую или опосредованную демонстрацию Юлией ТИМОШЕНКО своих президентских амбиций ее главной ошибкой.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов в рамках он-лайн-конференции на сайте “Обозреватель”.

По словам В.КАРАСЁВА, такое поведение Ю.ТИМОШЕНКО “напрягает” всех остальных, которые также имеют президентские амбиции. “В Украине против сильного игрока играют все”, - сказал он. В.КАРАСЁВ считает, что Ю.ТИМОШЕНКО своим выступлением в Верховной Раде в день первого голосования по ее кандидатуре на должность премьер-министра выразила свои “президентские намерения”. “Это было не выступление кандидата в премьер-министры, а выступление кандидата в Президенты. Это ее главная ошибка. Это как в боксе, не нужно открываться преждевременно”, - сказал он.

По убеждению политолога, украинская политика на сегодняшний день структурируется по двум полюсам: Ю.ТИМОШЕНКО и все остальные. В.КАРАСЁВ также считает ошибкой то, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО, состав которого был обнародован в СМИ, “это не просто Кабинет министров, а личный президентский кабинет Ю.ТИМОШЕНКО”.

В.КАРАСЁВ считает, что если правительство Ю.ТИМОШЕНКО состоится, то оно просуществует минимум до середины 2008 года. “В дальнейшем оно никому не будет нужно - ни ЮЩЕНКО, ни элитам, ни самой Юле”, - добавил он.

Комментируя поведение Блока Литвина, В.КРАСЁВ отметил, что члены блока ведут себя разумно, не вмешиваясь в ситуацию. “Они ожидают когда ЛИТВИН будет нужен не только на бил-бордах, а конкретно”, - сказал он. По убеждению В.КАРАСЁВА, В.ЛИТВИНУ необходимо сохранить фракцию, избирателя, получить должности в парламенте и, возможно, в правительстве. ”Ему необходимо интегрироваться в систему власти, в нынешний политический режим, более того, влиять на его окончательную лепку”, - сказал он