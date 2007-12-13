Ющенко не говорил с Гриценко о кандидатуре Еханурова

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не обсуждал с действующим министром обороны Анатолием ГРИЦЕНКО кандидатуру бывшего премьер-министра Юрия ЕХАНУРОВА на должность министра обороны в новом составе правительства и не предлагал А.ГРИЦЕНКО возглавить Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил А.ГРИЦЕНКО, комментируя решение Президента В.ЮЩЕНКО о выдвижении кандидатуры Ю.ЕХАНУРОВА на должность министра обороны.

«Мне не предлагали никаких должностей, а если мне это предложат, то я откажусь», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Отвечая на вопрос, по каким причинам он откажется от должностного предложения, действующий министр обороны, народный депутат фракции «Наша Украина - Народная самооборона» сказал: «По-моему, причины понятны».