У коалиции закончились компромиссы и уступки для регионалов

Народный депутат фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ обвиняет Партию регионов в умышленном затягивании времени для продления полномочий правительства своего лидера Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ТУРЧИНОВ высказал сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Партия регионов продолжает тянуть время. Фракция этой партии жестко стоит за комитет по вопросам судопроизводства, причем не выдвигая никаких аргументов», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Представитель БЮТ также сообщил, что коалиция предлагала фракциям меньшинства поменяться комитетами в пакете «14 на 14». «Но это предложение также не пошло. Мы считаем, что идет процедура затягивания времени, как это было два года назад, когда они пытались таким же образом разрушить коалицию демократических сил», - пояснил он.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что коалиция будет настаивать на том, чтобы в первую очередь рассмотреть вопрос о назначении Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины.

«Все возможные компромиссы и уступки, которые возможны, мы уже сделали», - добавил он.

«Я не вижу никаких процессуальных, никаких юридических или физических предостережений для того, чтобы проголосовать по кандидатуре премьер-министра и составу правительства. Я надеюсь, что нашим оппонентам хватит сил не демонстрировать свой страх перед Ю.ТИМОШЕНКО, снова блокируя Верховную Раду», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.