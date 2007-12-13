В системе ”Рада” завелся ”искусственный интеллект”?

В сессионном зале Верховной Рады на рабочем месте народного депутата Дмитрия ПРИТЫКИ (фракция Партии регионов) после закрытия вечернего заседания парламента загорелись элементы электронной системы “Рада”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, это произошло во время вечернего пленарного заседания. В связи с чем он поручил аппарату Верховной Рады и техническому персоналу немедленно выяснить ситуацию и исправить повреждение.