В ПР объяснили, почему Янукович не пришел в Верховную Раду

Отсутствие руководителя фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА в Верховной Раде связано с большим объемом работы в должности премьер-министра Украины.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил депутат фракции Партии регионов Ярослав СУХОЙ.

«Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ является премьер-министром, у него много текущей работы. Конец финансового года, надо свести баланс, надо навести порядок в доме, надо готовить документы для передачи, я так думаю», - сказал Я.СУХОЙ.

В то же время депутат не сообщил, когда В.ЯНУКОВИЧ планирует принять участие в пленарном заседании Верховной Рады.