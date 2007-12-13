В ПР объяснили, почему Янукович не пришел в Верховную Раду
16:05, 13 декабря 2007Политика
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Версию озвучил Сухой
Отсутствие руководителя фракции Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА в Верховной Раде связано с большим объемом работы в должности премьер-министра Украины.
Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил депутат фракции Партии регионов Ярослав СУХОЙ.
«Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ является премьер-министром, у него много текущей работы. Конец финансового года, надо свести баланс, надо навести порядок в доме, надо готовить документы для передачи, я так думаю», - сказал Я.СУХОЙ.
В то же время депутат не сообщил, когда В.ЯНУКОВИЧ планирует принять участие в пленарном заседании Верховной Рады.
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