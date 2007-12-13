Довгий: криминалитет расправляется с принципиальными депутатами

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ инициировал отчет правоохранителей о расследовании уголовных дел относительно фактов покушения на жизнь депутатов, в частности, на депутата Киевского городского совета Михаила ЯКОВЧУКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, об этом он заявил, выступая с трибуны Киевсовета.

О.ДОВГИЙ отметил, что покушение на жизнь М.ЯКОВЧУКА стало продолжением „порочной практики, когда криминалитет расправляется с принципиальными депутатами”. При этом он напомнил, что полгода тому назад депутата Деснянского райсовета Юрия ТИТОВА облили кислотой, а совсем недавно жертвой нападающих стал помощник депутата М.ЯКОВЧУКА.

Покушение на жизнь депутата Киевсовета О.ДОВГИЙ связал с тем, что М.ЯКОВЧУК занимал принципиальную позицию в вопросе возвращения киевской общине ряда кинотеатров, “незаконно захваченных представителями криминальных группировок”.

По словам секретаря Киевсовета, в его адрес также поступали угрозы от некоторых должностных лиц, о чем он даст письменные показания соответствующим органам. „Я подтвержу, что некоторые высокие должностные лица говорили мне прямым текстом: „Или передайте ЯКОВЧУКУ, чтобы он отстал от наших кинотеатров, или то, что произошло (а перед этим имела место еще одна провокация), покажется вам цветочками”, - отметил он.

О.ДОВГИЙ предложил депутатам поддержать его инициативу относительно приглашения на очередное пленарное заседание Киевсовета представителей МВД и городской прокуратуры с отчетом относительно расследований упомянутых дел, а также с информацией относительно шагов, которые употребляются “ради ограждения представителей депутатского корпуса от посягательств на их жизнь со стороны криминалитета”.

Предложение секретаря Киевсовета было поддержано, сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ночью 8 декабря двое неизвестных тяжело ранили ножом в живот депутата Киевсовета М.ЯКОВЧУКА (фракция блока Л.Черновецкого). По словам свидетелей, после того, как припарковал машину двое неизвестных пошли за депутатом и нанесли несколько ударов ножом.

М.ЯКОВЧУК возглавляет постоянную комиссию Киевсовета по вопросам промышленности, предпринимательства и регуляторной политики.