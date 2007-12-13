В Верховной Раде создали 28-й комитет

Верховная Рада Украины одобрила постановление «О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины «О перечне, количественном составе и предметах ведения комитетов Верховной Рады Украины VI созыва».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 395 народных депутатов из 448, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено создать 28-й комитет – комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики. Этот комитет будет ведать вопросами деятельности налоговых органов, налоговых льгот, налогового долга или налоговых обязательств, таможенного дела и таможенных тарифов, деятельности таможенных органов, законодательной регуляции рынка спирта, алкоголя и табака. Также комитет будет ведать вопросами о системе налогообложения, общегосударственных налогов и сборов, местных налогов и сборов, а также вопросами страховых начислений на фонд оплаты труда.