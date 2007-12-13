Турчинов говорит, что за Тимошенко могут голосовать завтра

Один из лидеров фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ не исключает, что голосование за избрание Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром может состояться завтра.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ТУРЧИНОВ высказал сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Мы хотим работать в европейском государстве, в европейском парламенте, и мы очень корректно себя ведем, чтобы не дать никаких оснований для каких-то действий, вандализма и уничтожения техники – то, что они пытались сделать, когда сорвали голосование за премьер-министра. Но в этом есть предел, и если они дальше будут выдвигать новые условия, я думаю, что мы будем вынуждены голосовать в экстремальных условиях», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Представитель БЮТ уточнил, что представители фракций меньшинства требуют до голосования за премьер-министра полностью распределить комитеты. «В том числе распределить депутатов по комитетам и персонально закрепить должности в комитетах, потом избрать руководство Верховной Рады, которое, я напомню, происходит тайным голосованием… В любом случае, если этот процесс пройдет эффективно и без блокирования, то на это потребуется минимум три-четыре, а то и пять часов – то есть сегодня это сделать невозможно (избрать премьер-министра – УНИАН)», - пояснил А.ТУРЧИНОВ.

«Возможно, это произойдет завтра», - предположил А.ТУРЧИНОВ, подчеркнув, что в случае блокирования коалиция может провести голосование за избрание Ю.ТИМОШЕНКО премьер-министром в экстремальных условиях.

В то же время он не уточнил, каким образом будет происходить такое голосование.