Литвин просит прекратить посмешище и предостерегает от зуда

Лидер парламентской фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что электронная система голосования «Рада» работает безупречно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании Верховной Рады.

В.ЛИТВИН отметил, что фракции «должны разобраться в себе, а не искать виновных в других, как это пытаются сделать сейчас». Он предостерег от поиска «стрелочника», чтобы на него списать все грехи.

В.ЛИТВИН призвал ВР «прекратить это посмешище на всю страну и начать работать».

Он отметил, что ученые разработали предложения, позволяющие голосовать исключительно одному народному депутату, который является владельцем карточки для голосования. Как добавил В.ЛИТВИН, для реализации этих предложений «не нужно огромных средств, но для этого нужно преодолеть сопротивление среди депутатского корпуса».

По его мнению, депутаты должны голосовать две недели в месяц во время сессионных заседаний. В.ЛИТВИН предостерег народных депутатов «от искушения, от зуда вернуть старую практику, когда будет голосование один день в неделю» во время пленарной недели.