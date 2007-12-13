Утреннее заседание ВР закрыли
13:23, 13 декабря 2007Политика
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Вечернее заседание начнется в 16.00
Утреннее пленарное заседание Верховной Рады закрыто. Вечернее заседание начнется в 16.00.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК
По его словам, во время перерыва должно состояться заседание согласительного совета с участием представителей всех фракций.
Кроме того, А.ЯЦЕНЮК отметил, что во время заседания будет обсуждаться вопрос о дальнейшей работе ВР.
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