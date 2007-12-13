Утреннее заседание ВР закрыли

Утреннее пленарное заседание Верховной Рады закрыто. Вечернее заседание начнется в 16.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК

По его словам, во время перерыва должно состояться заседание согласительного совета с участием представителей всех фракций.

Кроме того, А.ЯЦЕНЮК отметил, что во время заседания будет обсуждаться вопрос о дальнейшей работе ВР.