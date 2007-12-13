СБУ: Рудьковский летал с подружкой в Париж за счет Минтранса

Служба безопасности Украины направила и.о. министра транспорта и связи Николаю Рудьковскому официальную повестку с приглашением на допрос по делу о разворовывании его ведомством бюджетных средств.

Один из эпизодов дела – проплата за деньги налогоплательщиков чартера в Париж, который министр Рудьковский использовал для личных нужд в нерабочее время.

Об этом в эксклюзивном интервью «Обозревателю» заявил в среду глава СБУ Валентин Наливайченко.

Как известно, ранее Служба уже проводила разбирательства по мотивам злоупотреблений чиновниками Минтранса. К ответственности, однако, никто привлечен не был, поскольку высшее руководство ведомства занималось покрывательством подчиненных.

«Расхищение государственных средств имело место в том числе в связи с незаконным использованием денег на оплату личных министерских чартеров. Один такой вояж министр совершил в Париж», - рассказал Наливайченко. «В ближайшее время Рудьковский будет опрошен по этому делу», - пообещал глава СБУ. Повестка с соответствующим «приглашением» была направлена и.о. главы Минтранса.

Как стало известно, в столицу Франции Рудьковский летал с 9 по 12 июня текущего года. Для вояжа был зафрахтован самолет «Сесна». На борту, кроме экипажа, находилось лишь два человека – Рудьковский и некая красавица. «Она красавица по статусу, официально признанная», - уточнил Наливайченко, намекнув, что речь идет об одной из отечественных «Мисс».

Самолет стоял в Париже трое суток. Поездка, оплачивавшаяся из средств госбюджета, обошлась украинским налогоплательщикам в триста тысяч гривен. «Простой расчет: это - месячная пенсия для тысячи пенсионеров», - уточнил г-н. Наливайченко. В данном контексте он пообещал, что все материалы дела будут переданы в Генеральную прокуратуру.

В телефонном комментарии «Обозу» сам Рудьковский заявил, что никаких повесток пока не получал. «Я буквально час назад общался с одним из двух уполномоченных СБУ, прикрепленных к нашему министерству, но ничего подобного от него не слышал». Парижскую историю он окрестил «удивительным мероприятием», о котором «первый раз слышит».

«За последнее время я был во Франции дважды. Первый раз я встречался с министром транспорта этой страны. Второй раз – с вице-президентом ЕС господином Баро. Обе поездки были согласованы и одобрены Кабинетом министров Украины», - подчеркнул он. «В месяц у меня по несколько официальных визитов, и я сейчас не могу вспомнить даты», - добавил он. Рудьковский также не смог пояснить, почему «официальные визиты» у него пришлись на выходные дни и как звали сопровождавшую его красавицу.