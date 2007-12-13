Литвин хочет трудоустроить всех, чтобы не колотило страну

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает целесообразным произвести все кадровые назначения в парламенте до пятницы, 14 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЛИТВИН высказал сегодня журналистам в Верховной Раде.

«Я предлагал провести интенсивные переговоры, согласовать все позиции, чтобы по крайней мере до пятницы завершить все кадровые назначения и на следующей неделе начать процесс организации работы комитетов», - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, необходимо завершить «вопрос трудоустройства всех, чтобы не колотило страну, потому что надо работать».