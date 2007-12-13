Бютовец Ляшко подрался с регионалом Лукьяновым (добавлено фото)

В Верховной Раде во время формирования повестки дня пленарного заседания произошло столкновение между депутатом фракции БЮТ Олегом ЛЯШКО и депутатом фракции Партии регионов Владиславом ЛУКЬЯНОВЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, столкновение произошло после того, как В.ЛУКЬЯНОВ поднялся на трибуну для изложения своей точки зрения о том, как происходило голосование за кандидатуру премьер-министра Украины.

В тот момент, когда депутат-регионал стал перечислять нормы регламента и закона о Кабинете министров, которые якобы нарушил председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, из зала вышел депутат из БЮТ О.ЛЯШКО и попытался увести В.ЛУКЬЯНОВА с трибуны. В этот момент к трибуне подошли несколько депутатов фракций БЮТ и Партии регионов и развели депутатов, остановив начавшуюся драку.