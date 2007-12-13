Тимошенко сегодня избирать не будут

Верховная Рада сегодня на пленарном заседании заслушает отчет Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры и Государственной службы защиты информации по результатам проверки работы электронной системы «Рада», утвердит перечень парламентских комитетов, а также их количественный и персональный состав.

Как передает корреспондент УНИАН, такую повестку дня сегодняшнего пленарного заседания поддержало 272 народных депутата.

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что первый перерыв в работе сессии будет объявлен после обсуждения проекта постановления о перечне комитетов и их количественном составе.

После перерыва, на вечернем заседании в 16.00, планируется рассмотреть постановление о формировании персонального состава парламентских комитетов.