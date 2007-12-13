Яценюк на рабочее место пробирался через баррикады
11:16, 13 декабря 2007Политика
3144 0
ПР освободила президиум
|Арсений Яценюк
Как передает корреспондент УНИАН, в сессионный зал А.ЯЦЕНЮК зашел через вход с левой стороны, где размещаются фракции КПУ и Партии регионов.
А.ЯЦЕНЮК не смог зайти через дверь, находящуюся за президиумом ВР, поскольку она заблокирована креслами.
О начале работы ВР А.ЯЦЕНЮК объявил в микрофон с трибуны парламента.
После этого он несколько минут не мог пробраться к столу президиума. Но потом зашел через правительственную ложу.
Народные депутаты из Партии регионов освободили президиум, но продолжают оставаться неподалеку от трибуны и в правительственной ложе.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter