Яценюк на рабочее место пробирался через баррикады

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК открыл утреннее заседание ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионный зал А.ЯЦЕНЮК зашел через вход с левой стороны, где размещаются фракции КПУ и Партии регионов.

А.ЯЦЕНЮК не смог зайти через дверь, находящуюся за президиумом ВР, поскольку она заблокирована креслами.

О начале работы ВР А.ЯЦЕНЮК объявил в микрофон с трибуны парламента.

После этого он несколько минут не мог пробраться к столу президиума. Но потом зашел через правительственную ложу.

Народные депутаты из Партии регионов освободили президиум, но продолжают оставаться неподалеку от трибуны и в правительственной ложе.