Верховная Рада начинает заседание

Межфракционные консультации завершились, и Верховная Рада возобновляет работу в режиме пленарного заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил один из лидеров фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО сегодня журналистам.

По его словам, пленарное заседание будет вести председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК. В то же время, Ю.ЛУЦЕНКО не уточнил, с рассмотрения какого вопроса откроется заседание. «Вы сейчас увидите», - добавил он.

«Мы последовательно идем на компромисс во всех вопросах и в вопросах распределения комитетов и повестки дня. Партия регионов очень напрягала умственные способности для дальнейшего блокирования, но в конце концов не нашла причин, поэтому сессия сейчас начнет работу», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.