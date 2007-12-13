БЮТ настроен решительно

Заместитель лидера фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что голосование по назначению Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром состоится даже в условиях продолжения блокирования работы Верховной Рады со стороны фракции Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня в интервью журналистам. «Голосование состоится, несмотря на блокирование», - сказал он.

По словам А.ТУРЧИНОВА, фракция Партии регионов, блокируя работу ВР, занимается ничем иным, «как обычным дерибаном портфелей». При этом он добавил, что «такой шантаж со стороны фракции Партии регионов» негативно влияет на финансовую ситуацию в стране.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли это означать, что голосование по назначению Ю.ТИМОШЕНКО может состояться в другом помещении, А.ТУРЧИНОВ сказал: «Я не вижу для этого оснований».