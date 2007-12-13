Партия регионов мешать Тимошенко не хочет, но...

Народный депутат Раиса БОГАТЫРЁВА (Партия регионов) не исключает, что сегодня после рассмотрении ряда вопросов Верховная Рада будет принимать решение о назначении Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня в интервью журналистам.

По ее словам, в 10.00 начнется заседание Согласительного совета лидеров фракций парламента, и после окончательного согласования руководителями всех фракций проекта постановления относительно раздела комитетов ВР, этот вопрос будет вынесен на голосование в сессионный зал.

Также она отметила, что фракция Партии регионов настаивает на необходимости заслушивания руководства СБУ относительно результатов проверки возможности вмешательства в работу системы «Рада».

Она подчеркнула, что «мы хотим пригласить разработчика системы». По ее словам, это необходимо, поскольку любое голосование, в том числе об утверждении бюллетеней для принятия решения об избрании Арсения ЯЦЕНЮКА председателем Верховной Рады Украины, можно поставить под сомнение.

На вопрос журналистов, продолжает ли фракция Партии регионов настаивать на извинениях со стороны коалиции, Р.БОГАТЫРЁВА отметила: «Ну, конечно, они же незаконно нас оскорбили, незаслуженно».

Она подчеркнула, когда будет закончено рассмотрение этих вопросов и принято решение относительно раздела комитетов, то тогда может будет рассмотрен вопрос о назначении Ю.ТИМОШЕНКО премьером.

Она подчеркнула, что «у нас нет ни желания, ни необходимости препятствовать избранию или неизбранию премьер-министра Украины».