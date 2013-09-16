В ПР отрицают, что нардепам выдают премии за "правильное" голосование
Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов отрицает, что во фракции ПР платят за голосование за законопроекты.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, комментируя соответствующее заявление лишенного мандата депутата-«регионала» Игоря Маркова.
Ефремов подчеркнул, что «за время моей работы в парламенте мне никто ни копейки не платил, кроме заработной платы, которую я получаю». Он пошутил, что Марков говорит о 5 тысячах долларов, а оппозиция заявляет о миллионах.
Ефремов подчеркнул, что он не знает, что за обиды у Маркова по поводу выплаты каких-то сумм. «Я не знаю, кто кому и какие суммы платит», - заявил он.
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Как сообщал УНИАН, Марков, которого суд 12 сентября лишил полномочий народного депутата, заявил, что членам фракции Партии регионов, если они ходят на заседания и дисциплинированно голосуют, платят по 5 тыс. долларов в месяц, а если они еще и выступают с трибуны парламента, то еще 5 тысяч долларов.