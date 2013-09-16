В ПР отрицают, что нардепам выдают премии за "правильное" голосование

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, комментируя соответствующее заявление лишенного мандата депутата-«регионала» Игоря Маркова.

Ефремов подчеркнул, что «за время моей работы в парламенте мне никто ни копейки не платил, кроме заработной платы, которую я получаю». Он пошутил, что Марков говорит о 5 тысячах долларов, а оппозиция заявляет о миллионах.

Ефремов подчеркнул, что он не знает, что за обиды у Маркова по поводу выплаты каких-то сумм. «Я не знаю, кто кому и какие суммы платит», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, Марков, которого суд 12 сентября лишил полномочий народного депутата, заявил, что членам фракции Партии регионов, если они ходят на заседания и дисциплинированно голосуют, платят по 5 тыс. долларов в месяц, а если они еще и выступают с трибуны парламента, то еще 5 тысяч долларов.