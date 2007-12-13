Турчинов: коалиция проголосует избрание Тимошенко в любых условиях

В случае, если Партия регионов в четверг опять будет блокировать работу Верховной Рады Украины, коалиция проведет голосование за кандидатуру лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра по процедуре поднятия рук.

Об этом в эфире “5-го канала” заявил один из лидеров БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

"Есть, простите, всему предел. Мы хотим работать демократическим путем, но если завтра они добровольно не разблокируют процесс, мы будем выносить предложение нашим союзникам, чтобы голосовать в этих условиях, в которых находится Верховная Рада. Мы сможем это сделать, у нас есть опыт работы в экстремальных условиях", - сказал он.

На вопрос, как в таком случае будут пробираться спикер и депутаты на свои рабочие места, А.ТУРЧИНОВ сказал: "Мы попросим, чтобы нас пустили, так, что у них не будет другого выбора, как это сделать".

На реплику, что будет делать коалиция в случае, если "регионалы" будут блокировать работу парламента мегафонами, А.ТУРЧИНОВ сказал: "Они могут и взрывчатку принести. Это их ответственность, их моральное лицо. Но, я думаю, мы сможем обеспечить порядок в Верховной Раде".

Говоря о процедуре голосования, он сказал: "Если мы не сможем обеспечить неприкосновенность системы "Рада", если мы не будем иметь достоверной информации о том, что Аппарат (Верховной Рады) будет обеспечивать ее беспристрастную работу, мы будем работать в рамках Регламента. Там говорится, что если система "Рада" не обеспечивает эффективное голосование, депутаты могут голосовать дополнительными средствами – именными бюллетенями, или непосредственно поднятием рук", - цитирует А.ТУРЧИНОВА “Украинская правда”.

В свою очередь, представитель фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ в эфире “5-го канала” сказал, что Партия регионов разблокирует работу парламента лишь в случае извинений со стороны коалиции. "Мы будем требовать, чтобы утром прозвучало заявление об опровержении информации о том, что мы вмешивались в систему "Рада", - сказал он.