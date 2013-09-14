Эксперт: ТС - это объединение деградирующих экономик

Такое мнение в эфире телеканала ТВi высказал политический консультант Александр Палий.

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Эксперт уверен, что Таможенный союз не несет никакой пользы нашей стране, пишет Gazeta.ua.

"Таможенный союз - это объединение деградирующих, феодальных экономик, в которых не защищены права человека, гражданина, которые ничего в мировую инновацию не вносят", - отметил Палий.

В то же время, Европейский Союз, по его словам, представляет собой передовые экономические отношения.

"Если посмотреть, что такое Евросоюз, то это - крупный центр, который составляет около 23% мирового ВВП, тогда как Таможенный союз - еле 3% ВВП", - уточнил аналитик.

Он подчеркнул, что ЕС и ТС - это совершенно несравнимые вещи.

"Один центр задает стандарты, еще начиная с 19 века, всему миру: культурные, политические, экономические. А другой центр - это просто отстала периферия", - отметил Палий.

Как сообщал УНИАН, Федерация работодателей Украины заявила, что проблемы у украинских экспортеров на российской таможне начались в конце июля, а с 14 августа Россия заблокировала украинский экспорт.

Раннее советник президента России Сергей Глазьев отмечал, что подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Украина перестанет быть для России стратегическим партнером и фактически утратит статус субъекта международного права.