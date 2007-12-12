Сначала надо помочь Яценюку, а уже потом выбирать премьера

Народный депутат Украины, представитель фракции Партии регионов Ярослав СУХОЙ заявляет, что в четверг работа Верховной Рады Украины будет разблокирована.

Об этом он заявил в прямом эфире телеканала "1+1".

Завтра будет разблокирована работа Верховной Рады, сказал Я.СУХОЙ, в то же время отметив: “Сначала будут проголосованы кандидатуры первого вице-спикера, вице-спикера, председателей комитетов, и тогда у Арсения Петровича ЯЦЕНЮКА, умного человека, но неопытного в кулуарных вопросах, будут нормальные помощники".

Он также выразил мнение, что в нынешнем парламентском противостоянии "есть коллективная вина" и большинства, и оппозиции.

"Коалиция должна была бы провести инструктаж с новыми депутатами (по механизму голосования). А мы виноваты в том, что дали добро ЯЦЕНЮКУ на смену Регламента и перестановку вопросов. Если бы был опытный первый заместитель, он бы не позволил этого сделать", - сказал Я.СУХОЙ.

"Чтобы больше такого не было никогда, с завтрашнего дня мы должны действовать четко в пределах закона", - прибавил представитель Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 декабря, Верховная Рада Украины так и не смогла начать свою работу из-за того, что представители Партии регионов заблокировали Президиум парламента. Они требовали сначала рассмотреть вопрос назначения первого вице-спикера, вице-спикера, председателей комитетов, а лишь потом – премьер-министра.