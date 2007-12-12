Регионалка осадила бютовца: размер бедер - не аргумент

Нардеп фракции ПР Анна Герман, ответила на заявление бютовца Виталия Чепиногио том, что коалиция предъявляет к кандидатам на должность премьер министра высокие требования: как к интеллекту, так и ко внешним данным.

"Надеюсь, что Чепинога не догадался давать свои советы Ангеле Меркель, например, или какому-то другому политику с Запада, который не носит косу, не работает на подиуме и не употребляет в качестве политических аргументов размеры своих бедер", - цитирует Анну Герман Украинская правда.

"А что касается меня, то я такие заявления переживу более спокойно, чем БЮТ свое поражение", - добавила Герман.

Напомним, что нардеп от БЮТ Виталий Чепинога предложил регионалам выдвинуть своего кандидата, но вместе с тем намекнул, что на фоне Юлии Тимошенко кандидатам от ПР ловить нечего.