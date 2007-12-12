Чепинога рассказал Герман о требованиях к премьеру: ум и красота

Народный депутат от БЮТ Виталий ЧЕПИНОГА считает, что заявлением о том, что Партия регионов может поддержать другую кандидатуру на должность премьер-министра Украины, фракция этой партии в своей деятельности ставит единственную цель - блокирование избрания Юлии ТИМОШЕНКО на эту должность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, так он прокомментировал соответствующее заявление депутата от Партии регионов Анны ГЕРМАН.

По словам В.ЧЕПИНОГИ, все остальные вопросы, связанные с избранием вице-спикеров, председателей парламентских комитетов, регламентом работы Верховной Рады, для Партии регионов не имеют никакого значения.

Сегодня на должность премьер-министра Украины от демократической коалиции есть одна кандидатура и другой не будет, отметил он.

Конечно, заметил В.ЧЕПИНОГА, Партия регионов может выдвинуть своего кандидата на должность главы правительства, но надо иметь в виду, что к премьер-министру в Украине ставятся высокие требования: как к интеллекту, так и к внешним данным.

Как сообщал УНИАН, депутат от Партии регионов А.ГЕРМАН считает, что коалиция демократических сил должна выдвинуть новую кандидатуру на должность премьер-министра Украины.

«Создалась такая ситуация, что данная коалиция не поддерживает действующее правительство. Не работает парламент, не принимаются законы. Мы остановились, и эта остановка очень вредит Украине. Надо, чтобы коалиция собралась и выдвинула новую кандидатуру на должность премьера», - сказала А.ГЕРМАН.

Представитель Партии регионов допустила, что новую кандидатуру могло бы поддержать большинство парламента, а не только коалиционные фракции. «Возможно, эта кандидатура будет настолько консенсусной, что за нее может проголосовать большинство парламента. Это будет мудро и по-государственному. И именно так должна сделать коалиция», - убеждена она.

А.ГЕРМАН считает, что в составе фракций БЮТ и НУ-НС есть «много кандидатур, которые могли бы получить поддержку большинства парламента».