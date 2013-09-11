Femen закрыло свою ячейку в Бельгии

"Мы ни о чем не жалеем, мы искренне проводили все наши акции", - написали члены бельгийского крылья Femen в Facebook.

"Мы единогласно приняли это решение из-за разногласий, касающихся международной организации движения", - подтвердила это сообщение местным СМИ официальный представитель бельгийской Femen Марго Фрюитье.

"Речь идет не об идеологии движения, а скорее о том, как функционирует эта группа в международном масштабе", - уточнила феминистка.

По ее словам, бывшие участницы бельгийской Femen "продолжат свою борьбу" в составе нового движения, который будет формироваться в Бельгии.

Как известно, ранее женское движение Femen закрыло свой ​​офис в Украине после того, как там нашли оружие. В Femen утверждают, что ее подбросили.

Впоследствии появилась информация о том, что активистки Femen покинули Украину после вызова на допрос.