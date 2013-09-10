Круглый стол «Начало нового политического сезона в Украине»
12 сентября (четверг) 2013 года в 11:00
в Институте Горшенина состоится круглый стол «Начало нового политического сезона в Украине»
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Стоит ли ожидать ротации в Кабмине?
2. Грозит ли партии власти раскол?
3. Каково будущее украинской оппозиции?
4. Роль Верховной рады в текущих политических процессах.
5. Возможно ли повторение «эффекта Навального» в Украине?
6. Политические лидеры VS общественные активисты. Кому доверяет Украина?
Участники круглого стола:
1. ОКСАНА ПРОДАН - депутат Верховной Рады, партия УДАР
2. ОЛЕГ ЗАРУБИНСКИЙ - депутат Верховной Рады, Партия регионов
3. АНДРЕЙ ИЛЬЕНКО – депутат Верховной Рады, ВО «Свобода»
4. ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО – депутат Верховной Рады, ВО «Батьківщина»
5. ВЯЧЕСЛАВ ПИХОВШЕК – журналист, политический обозреватель
6. ВАДИМ ДЕНИСЕНКО – журналист, культуролог
Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)