Круглый стол «Начало нового политического сезона в Украине»

12 сентября (четверг) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Начало нового политического сезона в Украине» Организатор круглого стола – Институт Горшенина Вопросы, вынесенные на обсуждение: 1. Стоит ли ожидать ротации в Кабмине? 2. Грозит ли партии власти раскол? 3. Каково будущее украинской оппозиции? 4. Роль Верховной рады в текущих политических процессах. 5. Возможно ли повторение «эффекта Навального» в Украине? 6. Политические лидеры VS общественные активисты. Кому доверяет Украина? Участники круглого стола: 1. ОКСАНА ПРОДАН - депутат Верховной Рады, партия УДАР 2. ОЛЕГ ЗАРУБИНСКИЙ - депутат Верховной Рады, Партия регионов 3. АНДРЕЙ ИЛЬЕНКО – депутат Верховной Рады, ВО «Свобода» 4. ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО – депутат Верховной Рады, ВО «Батьківщина» 5. ВЯЧЕСЛАВ ПИХОВШЕК – журналист, политический обозреватель 6. ВАДИМ ДЕНИСЕНКО – журналист, культуролог Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина. Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62 Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно. АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)

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