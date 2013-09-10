Круглый стол «Начало нового политического сезона в Украине»

15:47, 10 сентября 2013
Политика
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12 сентября (четверг) 2013 года в 11:00

в Институте Горшенина состоится круглый стол «Начало нового политического сезона в Украине»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Стоит ли ожидать ротации в Кабмине?

2. Грозит ли партии власти раскол?

3. Каково будущее украинской оппозиции?

4. Роль Верховной рады в текущих политических процессах.

5. Возможно ли повторение «эффекта Навального» в Украине?

6. Политические лидеры VS общественные активисты. Кому доверяет Украина?

Участники круглого стола:

1. ОКСАНА ПРОДАН - депутат Верховной Рады, партия УДАР

2. ОЛЕГ ЗАРУБИНСКИЙ - депутат Верховной Рады, Партия регионов

3. АНДРЕЙ ИЛЬЕНКО – депутат Верховной Рады, ВО «Свобода»

4. ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО – депутат Верховной Рады, ВО «Батьківщина»

5. ВЯЧЕСЛАВ ПИХОВШЕК – журналист, политический обозреватель

6. ВАДИМ ДЕНИСЕНКО – журналист, культуролог

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

Упоминание в новостях о данном мероприятии об организаторе дискуссии – Институте Горшенина – обязательно.

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)

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