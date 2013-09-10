Сборную КНДР по баскетболу возглавит легендарный Деннис Родман

Родман подчеркнул, что его слова стоит воспринять серьезно, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Родман отметил, что он был бы рад заработать в КНДР денег, но работать он собирается не ради денег. Баскетболист выразил надежду, что его действия приведут к диалогу между руководством Северной Кореи и США.

52-летний Родман также сообщил, что он и другие бывшие игроки НБА отправятся в Северную Корею, чтобы принять участие в баскетбольном турнире по случаю дня рождения лидера КНДР Ким Чен Ына в январе 2014 года. Ким Чен Ына Родман назвал своим другом, который «хочет перемен», а саму КНДР — «неплохой» страной.

В сентябре Родман посетил КНДР во второй раз за год. В феврале 2013 года он приезжал в Северную Корею

Сборная КНДР по баскетболу еще ни разу в истории не попадала на чемпионат мира или Олимпийские игры. В 1993 году северокорейцы заняли второе место на чемпионате Азии.

Родман много лет играл в НБА и пять раз становился чемпионом этой ассоциации. Дважды Родман принимал участие в Матче звезд НБА.