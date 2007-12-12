Зварыч: что мы можем поделать, если люди упрямо хотят доказать нам, что они козлы?

Сегодня парламент должен продолжить рассмотрение вопроса об утверждении Юлии ТИМОШЕНКО на пост главы правительства. Как известно, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду повторное представление на назначение лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины.

Однако в коалиции не исключают, что эти планы может сорвать блокирование трибуны представителями Партии регионов. "Коммерсант-Украина" цитирует слова народного депутата Романа Зварыча (фракция НУ-НС): "Что мы можем поделать, если люди упрямо хотят доказать нам, что они козлы?".