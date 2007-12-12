Зварыч: что мы можем поделать, если люди упрямо хотят доказать нам, что они козлы?

10:35, 12 декабря 2007
Политика
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Планы могут быть сорваны

Сегодня парламент должен продолжить рассмотрение вопроса об утверждении Юлии ТИМОШЕНКО на пост главы правительства. Как известно, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес в Верховную Раду повторное представление на назначение лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины.

Однако в коалиции не исключают, что эти планы может сорвать блокирование трибуны представителями Партии регионов. "Коммерсант-Украина" цитирует слова народного депутата  Романа Зварыча (фракция НУ-НС): "Что мы можем поделать, если люди упрямо хотят доказать нам, что они козлы?".

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