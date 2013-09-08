Янукович: власть работает на уменьшение влияния кризиса на экономику страны

Об этом он заявил в интервью ТРК «Украина», отвечая на вопрос относительно участия в будущей президентской кампании.

«Сегодня я все свои силы, все время направляю на то, чтобы экономический кризис меньше проникал в нашу страну и негативно влиял на экономику», - сказал Глава государства.

«Я выполняю ту программу, с которой шел на выборы в 2010 году. Когда я отчитаюсь по этой программе перед украинским народом, а я думаю, что отчет будет уже в 2014 году... тогда я приму решение по этому вопросу», - отметил Янукович.