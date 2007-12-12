Симоненко рассказал, о чем лидеры фракций договорились с Ющенко

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО отмечает, что голосование народных депутатов за назначение премьер-министра состоится только после согласования проекта постановления о распределении комитетов Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

По его словам, сначала в работе парламента будет объявлен перерыв, который необходим для окончательного согласования проекта постановления о распределении Комитетов ВР.

П.СИМОНЕНКО заметил, что, в соответствии с договоренностями между лидерами фракций и Президентом Украины, только после подготовки согласованного проекта решения по данному вопросу в первую очередь будет рассматриваться вопрос о назначении Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром Украины. П.СИМОНЕНКО сказал, что Президент пообещал внести новое представление по кандидатуре премьера.

Также П.СИМОНЕНКО сообщил, что предусматривается новая скорректированная схема распределения комитетов, где 14 комитетов будут возглавлять представители коалиции и 14 - оппозиции. По его словам, планируется создание дополнительного комитета по таможенным вопросам.