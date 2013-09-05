Миллиардер Новинский вошел во фракцию ПР
13:07, 05 сентября 2013Политика
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Новоизбранный народный депутат Вадим Новинский вошел в состав фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины.
Новинский вошел во фракцию Партии регионов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания парламента объявил председатель ВР Владимир Рыбак, ссылаясь на соответствующее заявление депутата.
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Как сообщал УНИАН, 15 июля 2013 Центральная избирательная комиссия признала Новинского победителем на промежуточных выборах в Верховную Раду Украины в 224-м округе в Севастополе.
Позже, 22 июля, Новинский сложил с себя полномочия председателя наблюдательного совета «Смарт-Холдинга» в связи с избранием его народным депутатом Украины.
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