МИД: украинцы не воюют в Сирии на стороне повстанцев

02:20, 05 сентября 2013
Политика
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Министерство иностранных дел Украины опровергает заявление посла Сирии в Киеве Мохамеда Саида Акиля об участии украинцев в сирийском конфликте на стороне оппозиции.

МЗС України

По словам спикера МИДа Евгения Перебейноса, министерство не имеет соответствующих данных, передает Радио Свобода.

"У нас есть официальная нота МИД Сирии, полученная по просьбе нашего посольства в Дамаске, о том, что у них тоже нет данных о том, что граждане Украины принимали участие в военных действиях", - отметил Перебейнос.

Как известно, в среду посол Сирии Мохамед Саид Акиль заявил об участии граждан Украины, в частности крымских татар, в войне в Сирии на стороне оппозиции.

Напомним, ранее Президент Виктор Янукович заявил, что Украина выступает против военного вмешательства в ситуацию в Сирии.

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