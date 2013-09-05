МИД: украинцы не воюют в Сирии на стороне повстанцев

По словам спикера МИДа Евгения Перебейноса, министерство не имеет соответствующих данных, передает Радио Свобода.

"У нас есть официальная нота МИД Сирии, полученная по просьбе нашего посольства в Дамаске, о том, что у них тоже нет данных о том, что граждане Украины принимали участие в военных действиях", - отметил Перебейнос.

Как известно, в среду посол Сирии Мохамед Саид Акиль заявил об участии граждан Украины, в частности крымских татар, в войне в Сирии на стороне оппозиции.

Напомним, ранее Президент Виктор Янукович заявил, что Украина выступает против военного вмешательства в ситуацию в Сирии.