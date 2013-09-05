МИД: украинцы не воюют в Сирии на стороне повстанцев
02:20, 05 сентября 2013Политика
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Министерство иностранных дел Украины опровергает заявление посла Сирии в Киеве Мохамеда Саида Акиля об участии украинцев в сирийском конфликте на стороне оппозиции.
МИД Украины отрицает участие украинцев в сирийском конфликте
По словам спикера МИДа Евгения Перебейноса, министерство не имеет соответствующих данных, передает Радио Свобода.
"У нас есть официальная нота МИД Сирии, полученная по просьбе нашего посольства в Дамаске, о том, что у них тоже нет данных о том, что граждане Украины принимали участие в военных действиях", - отметил Перебейнос.
Как известно, в среду посол Сирии Мохамед Саид Акиль заявил об участии граждан Украины, в частности крымских татар, в войне в Сирии на стороне оппозиции.
Напомним, ранее Президент Виктор Янукович заявил, что Украина выступает против военного вмешательства в ситуацию в Сирии.
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