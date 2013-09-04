Рада отказалась запрещать судам отбирать имущество за долги по коммуналке

Как передает корреспондент УНИАН, за поддержку проекта проголосовало только 170 из 382 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроектом предлагалось ввести мораторий на изъятие и принудительную реализацию имущества, которое принадлежит на праве частной собственности гражданам Украины, во время принудительного исполнения решений судов по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

В соответствии с законопроектом, мораторий не распространяется на принудительное взыскание средств, которые находятся на банковских счетах должника (кроме счетов, на которые осуществляется выплата зарплат, пенсий и других социальных отчислений, при условии, что остаток на таких счетах не превышает трех минимальных зарплат на день взыскания).

Также мораторий не распространяется на должников, совокупный доход которых вместе с членами их семей, проживающих вместе с ними, превышает 100 минимальных зарплат за год по состоянию на 1 января года, в котором проводится принудительное исполнение решения суда.

В заключительных положениях к законопроекту отмечается, что процедуры принудительного взыскания имущества, которые были начаты до вступления в силу закона (в случае принятия) и на которые наложен мораторий, подлежат прекращению, а имущество, изъятое, но не проданное до вступления в силу закона, на изъятие которого наложен мораторий, подлежит возврату владельцам в течение 10 дней со дня вступления в силу закона.