Нардепам могут запретить приходить в местные советы без приглашения

Законопроект "О внесении изменений в закон "О статусе народного депутата" (относительно полномочий народного депутата и помощника-консультанта народного депутата)" подготовил и зарегистрировал в Верховной раде народный депутат Андрей Пинчук (Партия регионов).

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Он предлагает разрешить народным депутатам и их помощникам принимать участие в работе сессий местных советов и заседаниях их органов только "в порядке и способом, определенными соответствующим советом", сообщает Ъ.

"Я предлагаю, чтобы народные депутаты и их помощники приходили на заседания с разрешения органов местного самоуправления. У парламентариев появилась очень нехорошая привычка срывать заседания городских и областных советов, пользуясь своей неприкосновенностью. Причем вести себя по-хамски могут не только они, но и их помощники",— заявил господин Пинчук.

Во фракции "Свобода" опасаются, что законопроект призван помешать оппозиции бороться за назначение выборов в Киеве.

Следует отметить, что в последние месяцы народные депутаты от оппозиционных фракций неоднократно пытались сорвать заседания Киевсовета. По их мнению, его работа нелегитимна, поскольку полномочия депутатов истекли 2 июня.

""Регионалы" хотят ограничить полномочия народных депутатов, чтобы они не могли препятствовать произволу, который осуществляют местные советы. Киев — это как раз яркий показатель того, насколько угрожающей для них является норма, позволяющая народному депутату участвовать в заседаниях местных советов",— сказал народный депутат Игорь Мирошниченко ("Свобода").

При этом он уверен, что документ не будет принят парламентом, поскольку в этом "не заинтересованы депутаты из провластного большинства".

"Единственное, что их может принудить к этому,— приказ администрации президента. Банковая хочет полностью контролировать местные советы и не терпит вмешательства народных депутатов в их работу, хотя они имеют не только законное, но и моральное право вмешиваться в деятельность органов местного самоуправления",— отметил господин Мирошниченко.

Впрочем, Андрей Пинчук считает, что в случае принятия его инициатива не станет инструментом для злоупотребления, поскольку местные советы решают не политические, а хозяйственные вопросы. "Не дело народного депутата срывать заседания и ломать микрофоны. У него есть свой зал заседаний, и его дело — принимать законы. Тем более что для того, чтобы оспорить решение местного совета, есть прокуратура",— сказал господин Пинчук.