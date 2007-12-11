Ющенко внес кандидатуру Тимошенко на премьер-министра (обновленная)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО лично внес кандидатуру лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на заседании Верховной Рады Украины.

“Выполняя свой конституционный долг, в соответствии со статьей 106 Конституции Украины, по предложению коалиции депутатских фракций, я вношу на ваше одобрение и прошу поддержать представление на назначение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО”, - подчеркнул он.