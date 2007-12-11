Ющенко внес кандидатуру Тимошенко на премьер-министра (обновленная)
12:45, 11 декабря 2007Политика
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Президент сослался на конституционный долг
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО лично внес кандидатуру лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая на заседании Верховной Рады Украины.
“Выполняя свой конституционный долг, в соответствии со статьей 106 Конституции Украины, по предложению коалиции депутатских фракций, я вношу на ваше одобрение и прошу поддержать представление на назначение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО”, - подчеркнул он.
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