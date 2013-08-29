МИД РФ удивили обвинения "чуть ли не в шантаже Украины"

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии официального представителя МИД РФ Александра Лукашевича на вопрос СМИ о высказываниях представителей Еврокомиссии по перспективам отношений Украины и стран-членов Таможенного союза.

«Скажу откровенно: нас удивило, что в последние дни сразу несколько высокопоставленных чиновников Еврокомиссии стали обвинять нашу страну чуть ли не в шантаже Украины, стремлении заставить ее вступить в ТС, а затем и в создаваемый Евразийский экономический союз. Мы, в частности, обратили внимание на соответствующие высказывания высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кэтрин Эштон по итогам ее визита в Эстонию 26 августа, а также на заявления члена Еврокомисии Штефана Фюле 27 августа. Суть их сводится к тому, что Россия якобы всеми силами пытается удержать Украину от подписания выгодного для страны Соглашения об ассоциации с ЕС и «затянуть» Киев в ТС, задействуя при этом угрозы и экономические рычаги», - сказал он.

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По мнению Лукашевича, характерно, что при этом Евросоюз ставит во главу угла не интересы граждан Украины, а геополитические соображения и боится, по выражению Эштон, «потерять Украину».

При этом он подчеркнул, что в отличие от политиков из ЕС, «не устающих критиковать любые проявления интереса наших соседей к евразийской экономической интеграции, Россия никогда не выступала против «европейского выбора» Украины».

Лукашевич отметил, что в Декларации о Евразийской экономической интеграции от 11 ноября 2011 года президенты России, Беларуси и Казахстана, по сути, зафиксировали «европейский выбор», высказавшись за укрепление всестороннего взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с Евросоюзом с выходом на создание общего экономического пространства, за взаимное сближение интеграционных процессов в Евро-Атлантике и Евразии.

Как сообщал УНИАН, 26 августа верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Эштон и премьер-министр Эстонии Андрус Ансип выразили мнение, что Украина является важным партнером для ЕС.

"Мы не можем потерять Украину", - отметила Эштон, добавив, что ждет и от Украины шагов навстречу подписанию договора об ассоциации и свободной торговле.

27 августа Еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Фюле после встречи в Брюсселе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Андреем Клюевым сказал, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС не будет заключаться за счет отношений Украины с Россией или другими соседями.

“Позвольте мне отметить, что Соглашение об ассоциации не будет заключаться за счет отношений Украины с Россией или другими соседями. И мы искренне верим, что оно принесет выгоду всем сторонам”, - сказал Фюле.

Еврокомиссар в который раз изложил позицию ЕС относительно того, что любое внешнее давление на Украину, связанное с ее желанием подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, является неприемлемым.

“Сегодня мы становимся свидетелями более активной позиции России в этих вопросах. Из Москвы звучали комментарии, что подписание Соглашения об ассоциации, в частности его раздела о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, вызовет неизбежное ужесточение таможенных процедур для украинских товаров, которые завозятся в Россию”, - сказал еврокомиссар.

Фюле напомнил, что Соглашение об ассоциации не мешает Украине развивать конструктивные отношения с Евразийским таможенным союзом в той мере, в которой эти отношения опираются на принципы Всемирной торговой организации и не противоречат принципам глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной.

“Учитывая обеспокоенность России относительно проблем с правилам происхождения товаров, важно отметить, что в контексте зоны свободной торговли между Россией и Украиной, которая действует в рамках Содружества Независимых Государств, товары ЕС, экспортируемые в Украину в соответствии с условиями будущей глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, не будут подпадать под торговые преференции, когда их будут экспортировать из Украины в Россию. А потому подписание соглашения о свободной торговле с третьей стороной, то есть с нами, не может использоваться в качестве оправдания ужесточения таможенных процедур”, - заметил он.