В России считают, что "ЕС борется за Украину с ожесточением колонизатора"

"Под разговоры о "недопустимости зон влияния", ЕС борется за Украину с ожесточением колонизатора. Цель ясна - включить ее в свою зону влияния", - написал Пушков в четверг в своем микроблоге в Twitter, передает РИА Новости.

Напомним, Украина рассчитывает подписать соглашение об ассоциации с ЕС в ноябре на саммите в Вильнюсе. Советник российского президента Сергей Глазьев ранее заявил, что Россия может поставить вопрос об отмене режима свободной торговли с Украиной после подписания ею соглашения с ЕС.

В то же время, по мнению председателя комитета Европарламента по иностранным делам Эльмара Брока (Германия), "Россия использует свои возможности (давления на Украину в сфере торговли) вопреки международному праву, которое определяет суверенное право каждой страны принимать свои решения".