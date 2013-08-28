Femen не будет сворачивать деятельность в Украине

"Пока мы закрываем офис как физическое помещение. Мы посмотрим на последствия сегодняшней ситуации... Мы не принимали решения о том, что сворачиваем деятельность в Украине. Лишь закрываем офис", - сказала одна из лидеров движения Анна Гуцол.

По теме: Лидер Femen считает, что пора сменить приоритеты

"Организация в Украине остается... Если нас завтра всех не посадят..." - цитирует Украинская правда.

Она также напомнила, что Femen имеет свои ячейки в Берлине, Париже и Мадриде.

Как известно, в офисе женского движения во вторник во время обыска нашли оружие. В Femen утверждают, что его подбросили.