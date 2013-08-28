Femen не будет сворачивать деятельность в Украине
00:02, 28 августа 2013Политика
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Женское движение Femen не будет сворачивать свою деятельность в Украине, а лишь закроет свой офис в этой стране.
"Пока мы закрываем офис как физическое помещение. Мы посмотрим на последствия сегодняшней ситуации... Мы не принимали решения о том, что сворачиваем деятельность в Украине. Лишь закрываем офис", - сказала одна из лидеров движения Анна Гуцол.
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"Организация в Украине остается... Если нас завтра всех не посадят..." - цитирует Украинская правда.
Она также напомнила, что Femen имеет свои ячейки в Берлине, Париже и Мадриде.
Как известно, в офисе женского движения во вторник во время обыска нашли оружие. В Femen утверждают, что его подбросили.
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