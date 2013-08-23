Луценко: соглашение, по которому Тимошенко можно отправить в Германию, давно подписано

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время заседания политического этапа Национального круглого стола “Понимание ради европейского будущего” заявил экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, комментируя заявление Уполномоченного ВР по правам человека Валерии Лутковской, что лечение Тимошенко за рубежом возможно в случае заключения межгосударственного соглашения, ратифицированного парламентом обоих государств.

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“Это огромные спекуляции о том, что необходим отдельный закон для освобождения Тимошенко. Я услышал эту глупость вчера от омбудсмена, и пусть меня простит госпожа Лутковская за такое грубое слово, как экс-министр внутренних дел я хочу сообщить, что в Украине уже давно существует соглашение о правовой помощи между органами правопорядка нашего государства и европейскими институтами. Украинская прокуратура имеет это соглашение с немецкой прокуратурой и с любой другой, согласно которому отдельным дополнительным протоколом может быть проведена передача любого лица, которое находится в юрисдикции Генеральной прокуратуры Украины”, - сказал Луценко.

Он добавил, что данным протоколом, при наличии политической воли, можно выписать процедуру отправления Тимошенко на лечение, что было бы первым шагом к ее освобождению.