Вилкул попросил украинскую диаспору о «неоценимой услуге»

Необходимо создать международную сеть общественной поддержки евроинтеграции Украины, заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул на торжественном открытии 10-го юбилейного Всемирного Конгресса украинцев во Львове вечером 20 августа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера, в частности, он сказал: «В ноябре украинцы ожидают подписания Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом. Необходимо создать международную сеть общественной поддержки евроинтеграции Украины. И неоценимую услугу в этом сможет предоставить именно украинская диаспора».

Вице-премьер отметил, что Украина прошла непростой путь к осознанию себя единым народом, к осознанию своей государственности. Были княжеские и гетманские времена, но была и Руина. Были короткие времена признания украинской государственности со стороны Европейских стран. Но были и голодомор и разделения между соседними империями - с языковой и религиозной ассимиляцией. Потому Украина разная. Украина – это и Галиция, и Надднепрянщина, и Донбасс.

«И, благодаря Богу, мы живем уже 22 года в единой соборной независимой стране. Украина состоялась как независимое государство. В том числе и усилиями украинской диаспоры. Наступило время состояться Украине как европейскому государству», - сказал Вилкул.

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Он отметил, что всем сегодня нужно найти силы подняться над многими вопросами – и региональными, и политическими, и религиозными. И сделать решительный культурологический выбор в пользу европейских ценностей.

«Мы можем иметь разные политические взгляды, разные представления об идеальном будущем Украины. Но у нас есть общее виденье того, каким должен быть следующий шаг нашего государства – подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом», - сказал Вилкул.

«Есть цели, которые объединяют нацию, народ, страну, объединяют всех украинцев, - и тех, кто живет в Украине, и тех, кто живет в других странах мира. Теперь такой целью является сближение Украины с Европейским Союзом. Именно на это сейчас нужны совместные усилия украинцев всего мира ради реализации европейской цели нашего народа», - сказал Вилкул.

Как сообщал УНИАН, 20-22 августа во Львове проходит X Всемирный конгресс украинцев, лозунгом которого являются слова Леси Украинки «Contra spem spero», посвященный памяти жертв Голодомора-геноцида 1932–33 годов.

Участники Конгресса подведут итоги деятельности ВКУ за 2008–2013 годы, очертят пути дальнейшей деятельности на следующий пятилетний срок и изберут новый состав руководящих органов.

Всемирный конгресс украинцев является международной координационной надстройкой украинских общин в диаспоре, представляющей интересы свыше 20 млн. украинцев. ВКУ объединяет украинские организации из 33-х стран и поддерживает связи с украинцами еще 14 стран.