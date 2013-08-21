Глазьев не понимает, о чем говорит глава украинского МИДа

Об этом он заявил в интервью газете «Вести» в ответ на вопрос «Как вы думаете, почему Киев не хочет вступать в Таможенный союз?».

По словам Глазьева, «здесь надо разобраться, кто хочет, кто не хочет. Миллионы работающих в промышленности, с которой мы сотрудничаем и которая связана с Россией тысячами связей, хотят. Это ракетостроители, судостроители, химики, металлурги, и особенно крестьяне и производители пищевой промышленности, продукция которого нигде, кроме как в России, не востребована. За последние три года я провел в Украине сотни разных встреч и конференций, и видел единодушную поддержку людей, связанных с реальным производством и хозяйством. Кроме того, у нас тесные связи с Академией наук. Они доказывают своими расчетами, что Украина получит многомиллиардную выгоду от участия в ТС».

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Глазьев считает, что «не хотят (в Таможенный союз – УНИАН) многочисленные политологи и эксперты, которые в течение 20 лет кормятся на европейских и американских грантах. Они на деньги заказчиков выполняют определенную политическую задачу. Кроме того, за годы оранжевого психоза появилось целое поколение дипломатов и бюрократов, которые по своим идеологическим пристрастиям отрабатывают антироссийский заказ. Это люди – далекие от экономики и реальной жизни, не знают по-настоящему историю своей страны, оторваны от духовных традиций и, по сути, ангажированы. Но масштаб ангажированности, который присутствует в Киеве, создает эффект, что якобы Украина не хочет».

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При этом Глазьев отметил: «Когда я слушаю министра иностранных дел, который говорит, что вся Украина за европейский выбор, то не пойму, о какой стране он говорит. Ведь социологические опросы украинских социологических служб говорят о другом: 35% граждан предпочитают Европейский союз и 40% - за Таможенный союз. Поэтому говорить, что все, как один, хотят, это какой-то болезненный самообман».

Справка УНИАН. По результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" 14-28 мая 2013 года, 43% граждан Украины поддержали бы присоединение Украины к Европейскому Союзу, а 40% - к Таможенному союзу.

По данным исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива» и социологической службой Центра Разумкова с 17 по 20 мая 2013 года, 42% украинцев считают, что вступление в Европейский Союз должно быть главным интеграционным направлением Украины. В то же время за вступление Украины в Таможенный союз выступает 31% населения,13,5% считают, что Украине не стоит присоединяться ни к ЕС, ни к ТС.

По данным проведенного в мае опроса Киевского международного института социологии, за присоединение к Таможенному союзу выступают 40% украинцев, а за заключение Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом – 36%.

По результатам социологического исследования Центра Разумкова, проведенного в апреле 2013 года, 45,8% граждан поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. Против присоединения к ЕС высказались 35,8% опрошенных, а 18,4% респондентов не определилось по этому вопросу.