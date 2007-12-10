Яценюк про президентские амбиции и глубину грязи в политике

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заверяет, что не задумывается о возможном выдвижении своей кандидатуры на должность Президента Украины в 2009 году.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.

«Это из разряда политических Нострадамусов. Тут бы справиться с тем, что сейчас на плечах», - сказал А.ЯЦЕНЮК и отметил, что в вопросе его карьерного роста всегда руководствовался единственным принципом – «никогда не задумываться о последующих должностях».

В то же время спикер отметил, что «политика - это действительно грязное дело». При этом, по словам А.ЯЦЕНЮКА, если «кое-кто погружается в эту грязь по самые уши, то он лично пройдет этот путь максимум по косточки на ногах».