В Кабмине подчеркнули, что о торговой войне с РФ речь не идет

Украина уже в ближайшее время подготовит четкий план мероприятий, реализация которых позволит решить проблемы ввоза отечественных товаров в Российскую Федерацию, заявил министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов на брифинге в пятницу.

«Премьер-министр поставил задачу, чтобы в понедельник мы разработали четкий план действий, который должен привести к разрешению тех вопросов, которые сегодня возникли на таможенной границе между РФ и Украиной, - сказал Игорь Прасолов

В целом он подчеркнул, что на сегодня речь ни в коем случае не идет о торговой войне, при этом добавил, что правительство будет делать все возможное, для того, чтобы ситуация с экспортом товаров отечественных производителей РФ разрешилась в кратчайшие сроки, цивилизованным путем и в рамках действующего законодательства.

«Я ничего не слышал, чтобы Россия говорила о торговой войне. Мы говорим о конкретных вопросах, которые мы должны решить», - отметил Игорь Прасолов.

Также он сообщил, что на сегодня Минэкономразвития тесно сотрудничает с Федерацией работодателей Украины (ФРУ), проводит мониторинг и анализирует все обращения от отечественных производителей.