СМИ: Брат Мельника устроил целую автогонку, убегая от журналистов

21:16, 16 августа 2013
Политика
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Брат бывшего ректора Налоговой академии Петра Мельника Александр заверил журналистов, что он не давал брату свой паспорт.

Брат Мельника говорит, что паспорт брату не давал / Фото: ТСН

Об этом сообщают журналисты ТСН, которые пообщались с Александром Мельником.

Однако сначала брат ректора-беглеца сам убегал от съемочной группы, устроив настоящие автогонки по Ирпеню. Затем он все же остановился, но паспорт показывать отказался, заявив, что не знает, где тот находится. Как и будто не знает ничего о местонахождении брата.

"Стеречь надо было! Вы спросите тех, что упустили его! Если даже и прошел границу с моим паспортом, то там ни Петр Владимирович виноват, а те, кто его упустил", - сказал Александр Мельник.

Как сообщал УНИАН, адвокат экс-ректора ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника заявил, что тот не пересекал границу с Беларусью и сейчас лечится в Украине.

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