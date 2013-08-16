СМИ: Брат Мельника устроил целую автогонку, убегая от журналистов
Брат бывшего ректора Налоговой академии Петра Мельника Александр заверил журналистов, что он не давал брату свой паспорт.
Об этом сообщают журналисты ТСН, которые пообщались с Александром Мельником.
Однако сначала брат ректора-беглеца сам убегал от съемочной группы, устроив настоящие автогонки по Ирпеню. Затем он все же остановился, но паспорт показывать отказался, заявив, что не знает, где тот находится. Как и будто не знает ничего о местонахождении брата.
"Стеречь надо было! Вы спросите тех, что упустили его! Если даже и прошел границу с моим паспортом, то там ни Петр Владимирович виноват, а те, кто его упустил", - сказал Александр Мельник.
Как сообщал УНИАН, адвокат экс-ректора ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника заявил, что тот не пересекал границу с Беларусью и сейчас лечится в Украине.