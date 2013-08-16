СМИ: Брат Мельника устроил целую автогонку, убегая от журналистов

Об этом сообщают журналисты ТСН, которые пообщались с Александром Мельником.

Однако сначала брат ректора-беглеца сам убегал от съемочной группы, устроив настоящие автогонки по Ирпеню. Затем он все же остановился, но паспорт показывать отказался, заявив, что не знает, где тот находится. Как и будто не знает ничего о местонахождении брата.

"Стеречь надо было! Вы спросите тех, что упустили его! Если даже и прошел границу с моим паспортом, то там ни Петр Владимирович виноват, а те, кто его упустил", - сказал Александр Мельник.

Как сообщал УНИАН, адвокат экс-ректора ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника заявил, что тот не пересекал границу с Беларусью и сейчас лечится в Украине.