Кириленко досадно за Партию регионов

Лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО заверяет, что коалиция ни при каких условиях не поддержит представителя фракции КПУ на должность первого заместителя председателя Верховной Рады.

Об этом он заявил в пятницу вечером в эфире программы «Свобода Савика Шустера» на телеканале «Интер».

«Мы на это не пойдем. Мы не проголосуем», - сказал В.КИРИЛЕНКО.

По его словам, коалиция едва не сделала ошибку, предложив фракциям меньшинства в пакете (во время голосования 4 декабря за избрание на должность председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА – УНИАН) избрать первым вице-спикером представителя КПУ Адама МАРТЫНЮКА.

При этом он выразил удивление, что фракция Партии регионов не предложила свою кандидатуру на должность первого заместителя председателя парламента.

«Если фракция Партии регионов, которая насчитывает 176 депутатов, не имеет своего представителя на должность первого заместителя и предлагает только представителя Компартии, тогда нам досадно за них», - сказал лидер фракции НУ-НС.

Объясняя нежелание поддержать кандидатуру А.МАРТЫНЮКА, В.КИРИЛЕНКО отметил, что приведение представителя КПУ в президиум ВР является позавчерашним днем и шагом назад. «Теперь в парламенте при таком новом и молодом спикере должны сидеть в президиуме и по правую, и по левую руку от него люди с новым экономическим мышлением, с либеральными подходами и те, кто не обременены грузом исторического прошлого», - добавил он.

В.КИРИЛЕНКО заверил, что 11 декабря в парламенте состоится голосование за избрание Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, даже если фракции меньшинства будут настаивать на кандидатуре А.МАРТЫНЮКА на должность первого вице-спикера и формирование президиума ВР не состоится.

«Вы можете МАРТЫНЮКА и какого-либо коммуниста хоть полгода предлагать - это ничего не изменит», - добавил он.