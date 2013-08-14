В Гонконге задержали россиянку с 12 кг кокаина

Инцидент произошел накануне, когда 22-летняя гражданка России, имя которой не сообщается, прибыла в Гонконг из Бразилии. Партия наркотика была обнаружена в рюкзаке женщины, сообщает РИА Новости.

В тот же день таможенники аэропорта арестовали 35-летнего гражданина Китая, который летел с россиянкой тем же рейсом из Бразилии. В его чемоданах нашли 48 килограммов кокаина - самая крупная партия, которая когда-либо была обнаружена у одного пассажира в гонконгском аэропорту.

В ходе расследования властям предстоит выяснить, являются ли арестованные членами одной преступной группировки.