В Гонконге задержали россиянку с 12 кг кокаина
16:28, 14 августа 2013Политика
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Россиянка была арестована в международном аэропорту Гонконга после того, как в ее багаже при досмотре обнаружили 12 килограммов кокаина.
Россиянка перевозила 12 кг кокаина в рюкзаке / Фото: ntv.ru
Инцидент произошел накануне, когда 22-летняя гражданка России, имя которой не сообщается, прибыла в Гонконг из Бразилии. Партия наркотика была обнаружена в рюкзаке женщины, сообщает РИА Новости.
В тот же день таможенники аэропорта арестовали 35-летнего гражданина Китая, который летел с россиянкой тем же рейсом из Бразилии. В его чемоданах нашли 48 килограммов кокаина - самая крупная партия, которая когда-либо была обнаружена у одного пассажира в гонконгском аэропорту.
В ходе расследования властям предстоит выяснить, являются ли арестованные членами одной преступной группировки.
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