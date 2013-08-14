Суд продолжит разбирательство по иску Boeing к КБ "Южное"

Помимо КБ "Южное" ответчиками по иску выступают также РКК "Энергия" и "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова" (ЮЖМАШ). По утверждению Boeing, ответчики нарушили свои контрактные обязательства по проекту "Морской старт" (Sea Launch), ущерб оценивается в $350 млн. Исковое заявление было направлено в суд США 1 февраля 2013 года, сообщает РИА Новости

КБ "Южное" подало ходатайство о прекращении рассмотрения иска по ряду оснований, в том числе заявив о том, что была нарушена процедура уведомления о начале судебных разбирательств и что американский суд - не подходящее место для рассмотрения спора. Кроме того, предприятие попыталось напомнить суду об арбитражном разбирательстве в Швеции.

Суд, однако, ходатайство отклонил, отметив, что оно по ряду пунктов схоже с аналогичным ходатайством РКК "Энергия". Оно также было ранее отклонено. Что касается арбитражного разбирательства, то, как отмечается в судебных документах, истец и ответчики принципиально расходятся во мнениях относительно его статуса. Так, в отличие от КБ "Южное", рапортующего об активной фазе рассмотрения спора, Boeing заявляет о том, что арбитраж отказался его рассматривать и это решение было обжаловано.

"Морской старт" был создан в 1995 году, в консорциум вошли Boeing (40%), РКК "Энергия" (25%), Kvaerner Moss Technology (20%), КБ "Южное" и ЮЖМАШ (15%), говорится на сайте проекта. Первый запуск с площадки был осуществлен в 1999 году, а десять лет спустя консорциум подал заявление о банкротстве.

Boeing обеспечил инвестиции под создание и функционирование площадки для коммерческих запусков космических аппаратов. Каждая из сторон гарантировала при возникновении проблем возмещение концерну вложенных средств в соответствии с его участием в проекте.