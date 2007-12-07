В ПР обещают ”исключительно гуманитарный” Северодонецк-2

Съезд депутатов советов всех уровней, который планируется провести в январе-феврале 2008 года в Северодонецке, имеет исключительно гуманитарный характер.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили председатель Луганского областного совета Валерий ГОЛЕНКО и народный депутат Вадим КОЛЕСНИЧЕКО (фракция Партии регионов).

«Главной целью этого съезда является привлечение внимания к несоблюдению гарантированных прав русского языка и к невыполнению Украиной Европейской Хартии региональных языков. Этот съезд носит не партийный, а гуманитарный характер», - сказал В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

В свою очередь, В.ГОЛЕНКО подчеркнул, что проведение съезда депутатов советов всех уровней в Северодонецке «позволит объединить страну, сняв остроту вопроса двуязычия». «Мы не подвергаем сомнению тот факт, что государственным языком является украинский язык. Мы хотим привлечь внимание к несоблюдению прав русскоязычных граждан», - подчеркнул он.

В.КОЛЕСНИЧЕНКО сообщил, что проведение съезда уже поддержали представители более 100 советов разных уровней.

Председатель Луганского областного совета и народный депутат сегодня также распространили обращение членов инициативной группы по проведению съезда депутатов советов всех уровней в Северодонецке. В обращении, в частности, выражается обеспокоенность «крайней радикализацией общества».

«Мы убеждены, что причины радикализации общественных отношений лежат не столько в экономических, сколько в гуманитарных вопросах, которые стали основными объектами целенаправленной государственной политики и пропаганды. Вытеснение русского языка, приравнивание русскоговорящих граждан к «пятой колонне», оглашение гитлеровских сторонников «новыми героями Украины», а воинов-освободителей Великой Отечественной войны оккупантами – вот тот рубеж, который разделяет страну, требующую объединения и примирения», - отмечается в обращении.