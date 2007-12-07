Яценюку все равно, кто будет сидеть по правую руку

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что воспримет любую кандидатуру на должность первого заместителя председателя парламента, которого внесет меньшинство и поддержат народные депутаты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос журналистов относительно заявления фракции “Наша Украина – Народная самооборона” об отказе голосовать за назначение представителя КПУ Адама МАРТЫНЮКА на должность первого вице-спикера, он отметил: «Насколько я понял, то речь идет не о фракции, а о персоналии».

А.ЯЦЕНЮК сказал, что во время заседания Согласительного совета невосприятие кандидатуры А.МАРТЫНЮКА мотивировалось тем, что коалицией такой пакет предлагался при избрании председателя Верховной Рады, хотя внутри демократической коалиции были чрезвычайно сложные дискуссии по этому поводу, «но был отказ» со стороны фракции КПУ.

А.ЯЦЕНЮК выразил надежду, что в течение двух дней три фракции, входящие в меньшинство, определятся с кандидатурой на должность первого заместителя председателя ВР. Он убежден, что через «несколько дней или несколько недель» Верховная Рада заработает в нормальном режиме.

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат из фракции Партии регионов Василий ГРИЦАК сообщил, что фракции Коммунистической партии, Блока Литвина и Партии регионов намерены предложить на должность первого заместителя председателя Верховной Рады кандидатуру А.МАРТЫНЮКА, однако в НУ-НС заявили, что не поддержат ни одной кандидатуры представителя фракции КПУ на эту должность.